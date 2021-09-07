Париж, 7 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Крупную партию кокаина массой 650 килограммов изъяли французские полицейские в Мартинике, передает телеканал BFMTV.

Michael Нет наркотикам

Сообщается, что контрабандисты привезли наркотики из Венесуэлы на рыбацкой лодке. На острове их сообщники попытались перегрузить кокаин в фургон. Отмечается, что полицейские заранее знали о крупной партии запрещенных веществ и смогли задержать преступников с поличным. В ходе операции были задержаны семеро контрабандистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге осудили 45-летнего жителя Москвы и 27-летнего жителя Самары за производство наркотиков в особо крупном размере. Их осудили за изготовление около девяти килограммов запрещенных веществ.