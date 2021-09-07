Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 7 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Н Ямале в Пуровском районе на дороге Восточно-Уренгойского газового промысла произошло столкновение вахтового автобуса с большегрузом, пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что 4 сентября водитель пассажирского автобуса с вахтовиками в салоне выбрал неправильный боковой интервал для безопасного проезда. В результате чего автобус наехал на грузовой автомобиль, перевозивший крупную технику и съехал в кювет.

Десять пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести. Девять из них доставлены в больницу Нового Уренгоя, одному назначено амбулаторное лечение.