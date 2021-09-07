Оттава, 7 сентября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Несколько камней были брошены протестующими в канадского премьер-министра Канады Джастина Трюдо после предвыборного митинга в Оттаве. Об этом 6 сентября передал телеканал CBC.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

После мероприятия глава правительства собирался забраться в автобус, но был окружен демонстрантами. Кто-то из толпы кинул камни. Сам Трюдо сообщил, что он не пострадал.

Митинг проводился Либеральной партией Канады, лидером которой является премьер-министр. 20 сентября в стране должны пройти досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа протестующие в мексиканском городе Тустла-Гутьеррес (штат Чьяпас) заблокировали автомобиль с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и не пустили главу государства на его пресс-конференцию.