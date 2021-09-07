Биробиджан, 7 сентября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Женщина из Еврейской АО не может добиться того, чтобы её положили в больницу для лечения двухсторонней пневмонии. Врачи скорой помощи убедили её, что даже ехать в госпиталь бесполезно — «всё равно не положат», пишет 7 сентября ИА EAOMedia.

Yarregion.ru Скорая помощь

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По словам дочери женщины, ей сделали только снимок без ПЦР-теста на COVID-19 и отправили домой. Легче ей не становится, но несмотря на это и на пожилой возраст врачи скорой помощи отказались отвезти её на госпитализацию. Женщина пришла к выводу, что это из-за того, что она не прививалась от коронавируса — медработники акцентировали на этом внимание.

Комментируя ситуацию, начальник департамента здравоохранения правительства ЕАО Андрей Лебедев заверил, что из-за отсутствия прививки в госпитализации отказать не могли.

«Если и был случай отказа в госпитализации в инфекционный госпиталь, то это не из-за отсутствия вакцинации, а из-за отсутствия положительного мазка на новую коронавирусную инфекцию», — сказал Андрей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад жители Еврейской автономии бурно обсуждали срок ожидания врача теми, кто заболел коронавирусом. Люди писали, что ждут медпомощи по три недели, занимаются самолечением, а некоторые выздоравливают, так и не дождавшись врача.