На Ямале почти две недели тушили городскую свалку
Салехард, 7 сентября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги почти две недели тушили возгорание на местной свалке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.
Пресс-служба МЧС России по ЯНАО
Горящая свалка в Лабытнанги
В Лабытнанги 25 августа на полигоне твёрдых бытовых отходов произошло возгорание мусора. Пожар был ликвидирован 6 сентября.
В ликвидации пожара были задействованы 13 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. Огнём повреждён технологический мусор на площади 1400 квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются.