Салехард, 7 сентября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги почти две недели тушили возгорание на местной свалке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Пресс-служба МЧС России по ЯНАО Горящая свалка в Лабытнанги

В Лабытнанги 25 августа на полигоне твёрдых бытовых отходов произошло возгорание мусора. Пожар был ликвидирован 6 сентября.

В ликвидации пожара были задействованы 13 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. Огнём повреждён технологический мусор на площади 1400 квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются.