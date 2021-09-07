На поиски двух рыбаков из Якутии отказываются отправлять вертолёт
Якутск, 7 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Родственники двоих мужчин, которые отправились 10 дней назад на рыбалку и не вернулись, бьют тревогу. Для поиска людей необходим вертолёт, но его не отправляют, пишет 7 сентября News.Ykt.Ru.
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Одному из пропавших мужчин 80 лет. Якутяне поехали на рыбалку в Иркутскую область и не вернулись. Их ищут только добровольцы. Служба спасения и МЧС не подключаются к поискам. Причиной этого родственники пропавших считают то, что мужчины потерялись не в Якутии, а на территории Иркутской области.
По её словам, МЧС Иркутской области тоже отказывается начать поиски без запроса от МЧС Якутии.
В службе спасения Якутии считают, что повода отправлять вертолёт нет. По словам пресс-секретаря ведомства Вячеслава Меженова, рыбаки выходили на связь, их местонахождение известно.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Камчатском крае пропали рыбаки. Их семьи уговаривали МЧС выделить вертолёт.