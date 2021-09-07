Якутск, 7 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Родственники двоих мужчин, которые отправились 10 дней назад на рыбалку и не вернулись, бьют тревогу. Для поиска людей необходим вертолёт, но его не отправляют, пишет 7 сентября News.Ykt.Ru.

Девушка подросток Рыбаки в море. 1796

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Одному из пропавших мужчин 80 лет. Якутяне поехали на рыбалку в Иркутскую область и не вернулись. Их ищут только добровольцы. Служба спасения и МЧС не подключаются к поискам. Причиной этого родственники пропавших считают то, что мужчины потерялись не в Якутии, а на территории Иркутской области.

«С 1 сентября запрашиваю у МЧС, Службы спасения о помощи, но никакого вразумительного ответа до сих пор не получила. Своими силами ищем их с 31 августа на лодках, пешком. Но нам нужна авиация. МЧС Якутии говорит нам: чтобы дать вертолёт, глава администрации посёлка должен объявить ЧС. Но ЧС объявить глава администрации не может. Мы сейчас не можем добиться того, чтобы поиски велись с воздуха. Они нам не дают никакого ответа. «Заявление на рассмотрении», «заявление на рассмотрении» — единственный ответ от них», — рассказала родственница пропавших Олеся Харитонова.

По её словам, МЧС Иркутской области тоже отказывается начать поиски без запроса от МЧС Якутии.

В службе спасения Якутии считают, что повода отправлять вертолёт нет. По словам пресс-секретаря ведомства Вячеслава Меженова, рыбаки выходили на связь, их местонахождение известно.

«Вертолёт, если будет в ту сторону, то заберет. А так все нормально, рыбачат, отдыхают. Ничего серьёзного. Из-за того, что вода поднялась, не могут выбраться оттуда. Сами ждём вертолёт, который полетит в ту сторону. Мы в другой регион соваться не можем, зона ответственности не наша», — отметил Вячеслав Меженов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Камчатском крае пропали рыбаки. Их семьи уговаривали МЧС выделить вертолёт.