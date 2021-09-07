Москва, 7 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В России может произойти дефицит холодильников и кондиционеров из-за сложностей с ввозом хладагентов, необходимых для производства техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) к Минэкономразвития РФ.

Николай Чеканов Устройство холодильника ЗиЛ-63

В документе указывается, что импортеры с июля 2021 года стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешений на ввоз хладагентов и техники. Отказ обосновывался превышением квоты на потребление гидрофторуглеродов. В РАТЭК указывают, что законодательно закрепление предельных объемов и механизмы распределения не регламентируются.

При этом те компании, которые до июля 2021 года получили разрешение, попали под квоту. Остальным же предприятиям отказали в выдаче разрешений до конца года. Не исключается, что это приведет к убыткам импортеров, а также может создать дефицит на территории России.

Тем не менее в Минпромторге РФ заявили, что риски для производителей в настоящее время отсутствуют. Также отмечается, что вопросами РАТЭК в настоящее время занимается Минприроды РФ.