Пекин, 7 сентября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Кассовые сборы Китая в 2021 году по состоянию на понедельник составил более 33 млрд юаней (около $5,11 млрд), сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

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Этот показатель в этом году был достигнут почти на два месяца позже, чем в 2019 году, когда отметка была взята 11 июля, согласно данным трекера кассовых сборов Maoyan. Восемь из десяти лучших по кассовым сборам фильмов в Китае в этом году стали китайские постановки.

Китайские комедии «Привет, мама» и «Детектив из Чайнатауна 3» возглавляют годовой график с соответствующими доходами в 5,41 млрд юаней и 4,52 млрд юаней, или 16,3% и 13,6% от общего объема сборов. Фильм «Китайские врачи», рассказывающий о борьбе Китая с COVID-19, занимает четвертое место с 1,32 млрд юаней сборов.

Единственными двумя иностранными фильмами, вошедшими в топ-10, являются американские фильмы «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга», занимающие соответственно третье и пятое места с 1,39 млрд юаней и 1,23 млрд юаней сборов.

Китайский боевик покойного режиссера Бенни Чана «Перекрестный огонь», в настоящее время является восьмым по сборам фильмом в этом году с совокупным доходом более 1,14 млрд юаней.