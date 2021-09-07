Магадан, 7 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Выборы в единый день голосования 19 сентября Магаданской области обойдутся почти в 70 млн рублей.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

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На выборы выделено 69,3 млн рублей, из них почти 3 млн — на обеспечение санитарных мер против коронавирусной инфекции, написал со ссылкой на избирком телеграм-канал «Еду в Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, за место в Госдуме от Колымы намерены побороться: Антон Басанский («Единая Россия»), Снежана Гахраманова («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»), Юрий Давыденко («Коммунисты России»), Роман Исаев (ЛДПР) и Алексей Попов (КПРФ).