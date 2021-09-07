Владивосток, 7 сентября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Власти РФ создадут все условия для инвесторов и бизнесменов, как российских, так и зарубежных, которые будут работать, создавать проекты и развивать территории Курильских островов, об этом подводя итоги VI Восточного экономического форума 6 сентября заявил полпред президент в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Сейчас власти создают максимально много мотиваций для инвесторов и бизнесменов на Курилах», — подчеркнул Трутнев.

На Курилах по поручению президента РФ Владимира Путина для иностранных и российских инвесторов на 10 лет будет введен преференциальный налоговый режим.

Полпред отметил, что также будут снижены налоговые льготы и административные проверки. Запланировано модернизировать энергосистему островов, расширить транспортную инфраструктуру.

Отдельное внимание власти уделят развитию социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Курильские острова, где будет введён особый налоговый режим, должны стать лучше преференциальной зоной России, об этом подводя итоги VI Восточного экономического форума 6 сентября заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.