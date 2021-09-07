Пекин, 7 сентября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, опубликованным 6 сентября, большинство капитальных товаров, отслеживаемых правительством Китая, выросли в ценах по в конце августа по сравнению с серединой августа, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Цифровая экономика

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, контролируемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 20 выросли в цене за этот период, 24 подешевели, в то время как шесть остались неизменными в цене.

Цены на живых свиней снизились на 5,4% в конце августа по сравнению с серединой августа. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 регионе провинциального уровня.