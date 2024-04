Пекин, 7 сентября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Недавно объявленная фондовая биржа в Пекине, структурированная как компания с ограниченной ответственностью, была зарегистрирована с капиталом в миллиард юаней (около $155,34 млн), сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Уставный капитал был получен от National Equities Exchange and Quotations Corporation Limited (NEEQ Co. Ltd.). Новая биржа имеет тот же юридический адрес, что и NEEQ, а именно Пекинская финансовая улица в районе Сичэн. Регистрация была произведена 3 сентября, на следующий день после объявления о создании новой фондовой биржи, согласно информации о публичной регистрации.

Китай 5 сентября начал запрашивать общественное мнение о подробных правилах работы новой фондовой биржи в Пекине, основной платформы для небольших фирм для удовлетворения их финансовых потребностей.