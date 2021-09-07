Вашингтон, 7 сентября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Ошибку допустили американские сейсмологи, сообщив о землетрясении магнитудой 6,5 в Канаде. Об этом 7 сентября сообщил ряд американских СМИ.

Zeml.info Землетрясение

Изначально на сайте геологической службы США (USGS) появилась информация о землетрясении магнитудой 6,5, которое произошло в 03:19 мск на территории канадской провинции Британская Колумбия. Однако позже публикация исчезла.

Уточняется, что ошибочное сообщение о землетрясении в Канаде появилось из-за сбоя в работе системы. В чём конкретно заключался сбой, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,5 в канадской провинции Британская Колумбия, в 164 километрах к юго-востоку от города Китимат.