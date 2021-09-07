Тайюань , Китай, 7 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Двадцать три крупных проекта стоимостью 49,15 млрд юаней (около $7,6 млрд) были подписаны на международном форуме по энергетике и низкоуглеродному развитию, проходившем с 3 по 4 сентября в Тайюане, столице провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам организатора, сделки, охватывающие производство передового оборудования, информационные технологии нового поколения, новую энергетику, энергосбережение и охрану окружающей среды, биомедицину и другие промышленные области, включают четыре рамочных соглашения о сотрудничестве и 19 инвестиционных проектов.

В двухдневном мероприятии приняли участие около 300 гостей из страны и из-за рубежа, в том числе иностранные политики, должностные лица учреждений Организации Объединенных Наций и международных организаций, иностранные послы в Китае и руководители ведущих мировых энергетических предприятий.

Утвержденное Государственным советом в 2016 году в качестве национального форума с международным элементом, мероприятие проводилось четыре раза.