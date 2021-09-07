Пекин, 7 сентября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Цифровая экономика Китая продолжала набирать обороты в стимулировании производства, инвестиций, потребления и торговли в первой половине года, говорится в отчете, опубликованном во время Китайской Международной выставки цифровой экономики 2021 года, которая открылась 6 сентября в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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В ряде ключевых секторов цифровой экономики за первые шесть месяцев текущего года были зарегистрированы темпы роста более чем в 20%, включая производство электронной информации, программное обеспечение и услуги в области информационных технологий, говорится в докладе, представленном в столице провинции городе Шицзячжуане.

Цифровая экономика представляет собой новую форму производства и лидирует в экономическом развитии, представляя собой новую вершину глобальных технологических инноваций, заявил министр промышленности и информационных технологий Китая Сяо Яцин, выступая на церемонии открытия.

Выставка China International Digital Economy Expo 2021 общей площадью 50 000 квадратных метров пройдет с 6 по 8 сентября в Шицзячжуане и привлечет 468 предприятий.