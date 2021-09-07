Владивосток, 7 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Приморье в 2021 году получило 130 млн рублей на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках противопаводковых мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что Приморью удалось впервые за несколько лет пройти год без масштабных паводков.

«Сделано многое, немало ещё предстоит сделать. Планируем выполнить работы на реках Богатая и Пионерская, реконструкцию водохранилища в Уссурийском городском округе, капитальный ремонт дамбы на реке Партизанская в районе села Золотая Долина», — пояснил губернатор Олег Кожемяко.

Главам муниципалитетов поручено проследить за тем, чтобы все сооружения находились в надлежащем состоянии, 31 район уже отчитался о проделанной работе. Через два года планируется закончить реконструкцию сооружений Вишневского водохранилища, завершены работы на реке Шкотовка для защиты сел Центральное и Новороссия.

«Необходимо определить границы зон затопления и подтопления 278 населенных пунктов. Эта работа также идёт по графику. Ведётся заключение государственного контракта на выполнение работ в отношении 20 из них. Работы должны завершиться в мае 2022 года. В полном же объёме исполнение графика планируется до конца 2024 года», — уточнил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, минприроды Забайкалья запросило 401 миллион рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в 13 районах Забайкалья.