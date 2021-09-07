Пекин, 7 сентября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Более 5000 компаний из почти 100 стран и регионов мира примут участие в 21-й Китайской международной выставке инвестиций и торговли (CIFIT), которая стартует в 8 августа в городе Сямынь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Занимая площадь более 100 000 квадратных метров и принимая строгие противоэпидемические меры, четырехдневное мероприятие привлечет более 50 000 деловых людей как онлайн, так и оффлайн.

На более чем 30 конференциях и семинарах будут обсуждаться острые темы, касающиеся внутренних и иностранных инвестиций, включая строительство инициативы «Пояса и пути», цифровую и зеленую экономику и углеродную нейтральность, сказал заместитель директора Агентства по поощрению инвестиций при Министерстве торговли КНР Ли Юн.

Мероприятие совместно организовано Министерством торговли, несколькими ассоциациями и международными организациями, включая Всемирную торговую организацию и Всемирную ассоциацию агентств по поощрению инвестиций, для стимулирования международной инвестиционной деятельности.