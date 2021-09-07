Якутск, 7 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В посёлке Мохсоголлох Хангаласского района Якутии из детского дома сбежала воспитанница. Девушку ищут уже трое суток, пишет 7 сентября News.Ykt.Ru.

Pxhere.com Безнадзорный подросток

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«Да, действительно, сбежала девушка. Кто сказал, что не ищем? Она заявлена в полицию в первый же день после ухода. Ищут. Пока никаких результатов нет», — прокомментировал ситуацию директор Хангаласского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Николай Фёдоров.

Сбежавшая девушка учится в девятом классе. Побег из детдома она совершила второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте из центра социальной помощи семье и детям в Екатеринбурге совершили побег шестеро подростков. Молодых людей разыскали полицейские.