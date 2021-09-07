В Якутии остался один лесной пожар вблизи населённого пункта
Якутск, 7 сентября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. В лесах Якутии зафиксировано 29 возгораний, одно из них находится в 10 км от населённого пункта. Угрозы селу нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-центре ГУ МЧС по республике.
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За сутки потушили 10 пожаров на территории площадью более 1,7 тыс. га. Активно ведётся борьба с семью возгораниями в Усть-Майском районе. В 10 километрах от села находится пожар в Чурапчинском районе Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в республике были обнаружены два новых лесных пожара. На западе Якутии прогнозируется потепление, и это может привести к увеличению очагов лесных пожаров в республике, опасаются в Авиалесоохране России.