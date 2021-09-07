Якутск, 7 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В Якутии продолжают восстанавливать сгоревшие из-за лесных пожаров опоры ЛЭП и запускать отопление на территории республики. Отопительный сезон начался в 24 районах из 36, в том числе в Якутске, сообщил 7 сентября министр ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов. В социальных учреждениях столицы Якутии тепло появилось 1 сентября, в домах — 6 сентября.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

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Продолжается северный завоз топлива для котельных в труднодоступные населённые пункты республики. Привезти туда необходимо 514 тонн топлива, этот план выполнен на 82%. Завершить северный завоз планируется в октябре.

Основной задачей энергетиков на сегодня Вячеслав Емельянов назвал восстановление линий электропередачи по направлению Хандыга-Чурапча. В результате лесных пожаров там пострадало более 110 опор ЛЭП. Новые столбы устанавливают четыре подрядные организации, 11 единиц техники и около 60 человек. Ограничений по электроснабжению на этой территории нет, электричество вырабатывается дизельной электростанцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Якутии сгорели 396 опор ЛЭП на 25 линиях электропередачи разных классов напряжения. Там, где электроснабжение прервалось, электричество подают из резервных источников.