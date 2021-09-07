Пекин, 7 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Китай повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо с 7 сентября, сообщил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

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Исходя из недавних изменений международных цен на нефть, розничные цены на бензин и дизельное топливо будут увеличены на 140 юаней (около $21,7) за тонну, согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, если международные цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней за тонну в ту или иную сторону и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в Китае будут соответствующим образом скорректированы.

В ходе текущего раунда корректировки мировые цены на сырую нефть выросли. По данным центра мониторинга цен NDRC, международные цены на нефть могут продолжать колебаться в краткосрочной перспективе.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая — Китайской Национальной нефтяной корпорации, Китайской нефтехимической корпорации и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации было предложено поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок.