Владивосток, 7 сентября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Мастер-план нового города Спутник представят на Восточном экономическом форуме в 2022 году, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 6 сентября в ходе онлайн-конференции по итогам ВЭФ-2021, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minvr.gov.ru Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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По словам Чекункова, в реализации проекта предполагается использовать решения японских специалистов из архитектурной фирмы Nikken Sekkei. Эта компания несколько лет назад «за большие деньги» подготовила мастер-план для реновации Владивостока.

Ранее глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики говорил, что стройка нового города займёт до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород» о создании нового города Спутник в ТОР Надеждинская, которая находится в менее, чем в 30 км от Владивостока.