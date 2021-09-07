Киев, 7 сентября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден мог дать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ряд указаний по отношениям с Россией, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Думаю, что за закрытыми дверями Байден сказал Зеленскому, что решить проблему Украины без России невозможно», — заявил он.

Бывший депутат предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала США, а также Россию и Украину с официальными визитами не случайно. По мнению Мураева, глава немецкого правительства согласовывала позицию по украинскому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал единственное условие встречи российского президента Владимира Путина с Зеленским. По его словам, Киеву необходимо определиться с темами, которые глава Украины будет обсуждать с российским лидером.