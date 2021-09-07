Пекин, 7 сентября, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Сезон наводнений в Пекине завершился 31 августа с самым высоким средним количеством осадков за последние 20 лет, сообщило муниципальное метеорологическое бюро, передает 6 сентября агентство Синьхуа.

Наводнение в Китае

Во время сезона наводнений, длившегося с 1 июня по 31 августа, среднее количество осадков в столице Китая достигло 627,4 мм, что примерно на 70% больше, чем за аналогичный период в обычные годы. В 2021 году в Пекине также был зафиксирован самый дождливый июль с 1951 года, если судить по среднему количеству осадков в 400,4 мм.

С 1 июня по 31 августа в городе было зарегистрировано 62 случая осадков, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило бюро.