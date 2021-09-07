Пекин, , 03:53 — REGNUM Китай начал международные учения по поддержанию мира под кодовым названием «Общая судьба-2021», сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

НОАК

Китайские военные впервые организовали такие многонациональные миротворческие учения с участием военнослужащих из таких стран, как Китай, Монголия, Пакистан и Таиланд. Учения проводятся на общевойсковой тактической учебной базе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в центральной китайской провинции Хэнань.

Сценарий учений предусматривает совместные операции многонациональных миротворческих сил. Учения будут проводиться в условиях, приближенных к реальным боевым условиям, установленным в соответствии с международными, профессиональными и реалистичными боевыми стандартами.

Ожидается, что будут проведены учения по разведке поля боя, охране и патрулированию, вооруженному сопровождению, защите гражданских лиц, реагированию на насильственные и террористические нападения, строительству временной оперативной базы, оказанию первой помощи на поле боя и борьбе с пандемией.

Учения, которые продлятся до 15 сентября, организованы с целью реагирования на инициативу ООН «Действия по поддержанию мира», содействия практическому сотрудничеству и совместных усилий по повышению способности резервных сил по поддержанию мира.

Военные эксперты заявили, что учения продемонстрировали твердую поддержку и вклад Китая в миротворческие операции ООН. Использование дронов, роботов и другого беспилотного интеллектуального оборудования в ходе учений будет способствовать применению беспилотного интеллектуального оборудования в миротворческих операциях, отметили эксперты.

Китай является крупнейшим поставщиком миротворческих войск среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. За последние три десятилетия вооруженные силы Китая направили около 50 000 миротворцев в 25 миротворческих миссий ООН. В настоящее время в штаб-квартире ООН и в семи районах миссии несут службу 2241 китайский миротворец.