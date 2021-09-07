Чжэнчжоу, Китай, 7 сентября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Китайские власти призвали к строгим мерам по борьбе с наводнениями на реке Янцзы, поскольку уровень воды продолжил повышаться в результате сильных осадков, сообщило в Министерство водных ресурсов КНР, передает 6 сентября агентство Синьхуа.

Christoph Filnkößl Китайская плотина «Три ущелья»

Приток воды в водохранилище Три Ущелья быстро увеличился, достигнув 54 000 кубометров в секунду по состоянию на 14:00 по пекинскому времени 6 сентября. Министерство заявило, что оно сохраняет меры реагирования IV уровня и призвало принять дополнительные меры по борьбе с наводнениями на водохранилище Три Ущелья и других основных водных проектах вдоль реки.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с наводнениями, причем уровень I является наиболее серьезным, а за ним следуют еще три уровня по мере убывания угрозы.