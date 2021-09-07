Лондон, , 03:47 — REGNUM Отказать Франции в предоставлении обещанной ранее многомиллионной помощи пригрозили власти Великобритании, в случае, если французы не станут активнее препятствовать нелегальным мигрантам в попытках достичь берегов Соединённого Королевства. Об этом 7 сентября сообщает газета The Times.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания, министр внутренних дел Британии Прити Пател в ходе встречи с с депутатами от правящей Консервативной партии сказала, что Париж «не получит ни пенни» до тех пор, пока не сможет организоваться надлежащим образом. Речь идёт о $75 млн, которые Лондон пообещал Парижу за увеличение в два раза количества морских патрулей в проливе Ла-Манш, который стал основным местом для пересечения границы нелегалами.

Пател сделала предупреждение французским властям в день, когда был зафиксирован антирекорд по числу мигрантов, прибывших на лодках со стороны Франции. Уточняется, что на берегу графства Кент 6 сентября высадились больше тысячи нелегальных мигрантов. Предыдущий антирекорд составлял 828 нелегалов, столько людей прибыло нелегально в Британию на лодках через Ла-Манш 21 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Британия и Франция подписали соглашение о совместной борьбе с нелегальной миграцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия и Франция усилят борьбу с нелегальной иммиграцией