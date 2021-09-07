Пекин, 7 сентября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Жертвами пожара на фабрике, расположенной на востоке Китая, стали шесть человек, сообщает агентство Синьхуа.

Граждане Китая

Шесть человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на заводе в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщили в субботу местные власти. Пожар вспыхнул около 16:00 по местному времени 3 сентября в цехе по производству губок в уезде Цзяшань.

Лицо, отвечающее за компанию, было задержано полицией. Причина пожара расследуется. Подробности трагедии пока не сообщаются.