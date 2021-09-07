Пекин, 7 сентября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Министерство культуры и туризма Китая совместно с Национальной комиссией по развитию и реформам КНР добавили еще 199 деревень в список ключевых деревень страны для развития сельского туризма, сообщает агентство Синьхуа.

Gov.cn Китайская семья

Два департамента также объявили список ключевых поселков развития сельского туризма, который стал первым в своем роде. В общей сложности в список попали 100 населенных пунктов по всей стране.

По данным министерства, соответствующие местные департаменты должны поддерживать эти деревни и поселки в развитии туризма посредством политики максимального благоприятствования, финансовой помощи и других мер.

Ранее Китай опубликовал два списка ключевых деревень развития сельского туризма, состоящих в общей сложности из 1000 деревень.