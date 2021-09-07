Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Арбитраж Сахалинской области признал обоснованным иск о несостоятельности к ООО «Дальневосточные верфи», которое работает в сфере судоремонта. В отношении компании, признанной банкротом, ввели конкурсное производство сроком до 30 ноября 2021 года. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим назначен Сергей Зикрянь.

В ходе слушаний отмечалось, что по итогам процедуры наблюдения временный управляющий «сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности ООО «Дальневосточные верфи» и целесообразности введения процедуры конкурсного производства».

Наблюдение в отношении предприятия продолжалось с начала июня 2021 года. В реестре кредиторов числится лишь одна компания — ООО «Корсаковский стивидорный сервис», перед которой признан долг в размере 9,9 млн рублей.