Казань, 7 сентября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил попытку владельцев авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида и Светланы Мурсекаевых обжаловать собственное банкротство. Доводы о том, что в Великобритании «уже имеется спор о признании их несостоятельными», судья также отклонил, передаёт ИА REGNUM.

Tatar-inform.ru Офис «ВИМ-авиа»

6 сентября 2021 года в карточке дела появилась запись о результатах рассмотрения апелляционной жалобы — «оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения».

Таким образом, вердикт арбитража Москвы был подтвержден и реализация имущества бизнес-пары продолжится.

В ходе судебных слушаний должники заявляли, что «уже имеется спор о признании их несостоятельными в Великобритании», но судья напомнил, что «Российская Федерация не является участником международных договоров по вопросам несостоятельности», а также указал на то, что «должником не представлено доказательств соблюдения начал взаимности и признания английским правосудием судебных актов российских судов о признании гражданина Великобритании несостоятельным (банкротом) на территории Российской Федерации».

Напомним, основанием для банкротства Мурсекаевых стали начисленные дивиденды за доли в ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», несмотря на то, что в тот период у фирмы уже были финансовые проблемы.

Общая сумма претензий к семейной чете составляла около 46 млн рублей. В ходе слушаний по их банкротству было также заявлено ходатайство о временном ограничении прав на выезд граждан.

Финансовым управляющим для обоих супругов стал Кирилл Ноготков.

Реестр кредиторов Мурсекаевых пополняется. Так, на 9 ноября 2021 года назначено рассмотрение заявления «Абсолют банка» на сумму свыше 800 млн рублей.

Помимо финансовых претензий, к Рашиду Мурсекаеву есть вопросы у правоохранительных органов. Его заочно арестовали по решению суда и объявили в международный розыск.

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