Владивосток, 7 сентября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока должны стать активными участниками создания концепции реновации городов, которая начнётся с региональных столиц, заявил, подводя итоги VI Восточного экономического форума, 6 сентября полпред президента РФ Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Невозможно проводить реновацию городов без позиции их жителей. Главам регионов, мэрам требуется организовать эту работу. Жители должны принять участие в создании концепции реновации Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов. Мастер-планы должны сверяться с мнением дальневосточников и подтверждаться источниками финансирования», — подчеркнул Трутнев.

Полпред уточнил, что реновацией городов предусмотрены не только строительство жилья и создание новых кварталов. В проектах необходимо также предусмотреть качественные изменения городских пространств.

При реализации программы реновации городов Дальнего Востока будут применяться как новые, так и действую механизмы преференций — «Дальневосточные кварталы», «Дальневосточная ипотека» и дальневосточная концессия.

Как сообщало ИА REGNUM, курильские острова, где будет введён особый налоговый режим, должны стать лучше преференциальной зоной России, об этом подводя итоги VI Восточного экономического форума 6 сентября заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.