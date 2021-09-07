Владивосток, 7 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Во Владивостоке после ремонта открылся Центр восстановительной медицины и реабилитации, который ежегодно принимает более 1,5 тыс. детей не только из края, но и из других регионов Дальнего Востока, сообщили 7 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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В центре выполнили косметический ремонт с соблюдением требований программы «Доступная среда». Так, новая санитарная комната расширена, рядом с раковиной и унитазом установлены специальные поручни, удобно размещен кран для мытья рук.

Планируется, что до конца года в здании также появится удобная навигация, которая поможет новым пациентам легко ориентироваться в медучреждении и найти нужный кабинет.

Два года назад в центр было закуплено новое оборудование для комплексной реабилитации детей и подростков с поражением центральной нервной системы. На это было выделено из краевого бюджета более 15 млн рублей.

Центр восстановительной медицины и реабилитации является структурным подразделением Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Это единственное медучреждение на Дальнем Востоке, где проводится реабилитация детей-инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, по федеральной программе модернизации, рассчитанной на 2021−2025 годы, Приморье будет получать по 1,5 млрд рублей в год на строительство медучреждений, капитальные ремонты поликлиник и больниц, оснащение медоборудованием и санитарным транспортом.