Ланьчжоу, Китай, 7 сентября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. По данным правительства китайской провинции Ганьсу, с 2017 года регион, расположенный на северо-западе Китая, инвестировал 19,5 млрд юаней (около $3,02 млрд) в экологическое восстановление и устойчивое развитие гор Циляньшань, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

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Эти деньги были использованы в таких областях, как защита пастбищ, защита водно-болотных угодий, сохранение почвы и воды, защита ледников, а также восстановление лесов и рациональное природопользование для горнодобывающей промышленности.

Горы Циляньшань — это крупный обширный горный хребет, который охватывает границу провинций Ганьсу и Цинхай, со средней высотой более 4000 метров. Этот хребет является важным источником воды реки Хуанхэ, второй по протяженности реки Китая, а также ключевым экологическим щитом в западном Китае.

Экологическая среда гор когда-то понесла серьезный ущерб из-за таких серьезных проблем, как чрезмерная эксплуатация ископаемых ресурсов, незаконное строительство и эксплуатация гидроэлектростанций и чрезмерные выбросы местных предприятий.

Согласно данным мониторинга научно-исследовательского института охраны водных ресурсов и лесов в горах Циляньшань, проекты по восстановлению дали плодотворные результаты благодаря эффективному контролю за деятельностью человека на охраняемых территориях и надлежащему ремонту поврежденных участков.