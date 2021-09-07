Шицзячжуан, Китай, 7 сентября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Город Цанчжоу в провинции Хэбэй на севере Китая расширил тестирование интеллектуальных подключенных транспортных средств (ICV) на новых общественных маршрутах, что делает его одной из крупнейших дорожных сетей по всей стране для тестирования автономных транспортных средств, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

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В Цанчжоу недавно были выделены дороги протяженностью 407,3 км для тестирования ICV, в результате чего общая их протяженность составила 636,9 км, сообщило муниципальное бюро общественной безопасности. Дорожное тестирование ICV будет включать в себя больше реальных сценариев дорожного движения, таких как транспортные узлы, деловые зоны, жилые районы, школы и парки.

В последние годы Цанчжоу ускорил свои усилия по развитию индустрии ICV. Город добился стратегического сотрудничества с интернет-компаниями, включая Baidu, в области автономного вождения и интеллектуального транспорта.

Китай разрешил местным органам власти организовать дорожные испытания для ICV, которые охватывают различные степени автономного вождения, в апреле 2018 года. Все большее число городов, включая Пекин, Шанхай и Чунцин, выдают номерные знаки для дорожных испытаний ICV.