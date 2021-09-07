Москва, , 03:03 — REGNUM Посольства некоторых западных стран прибегают к вербовке граждан России, обещая им вид на жительство или гражданство. Так действовали, например, США, заявила 6 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Мария Захарова Mid.ru

«Как правило их работа и возможность получения контракта, в частности, в посольстве США, непосредственно была связана с возможностью получения либо вида на жительство, либо гражданства», — сказала она.

Захарова напомнила, что США, в отличие от России, нанимают дипломатический персонал преимущественно в стране пребывания. Таким образом, Вашингтон получал возможность влиять на граждан РФ путём «конвертации российского гражданина в гражданина их страны».

«Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и всё. Такая весёлая карусель», — объяснила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова сообщила, что такой способ вербовки использовался для финансирования проектов блогера Алексея Навального. Принятые в посольство США сотрудники получали деньги и переводили их соответствующим структурам.

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