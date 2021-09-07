Москва, 7 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Ростеха к компании из его же дивизиона — АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления». В пользу госкорпорации взыскали задолженность по договору целевого займа в размере 329 842 333,94 рубля. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Rostec.ru Ростех

В основе спора лежал договор займа, выданного Ростехом компании из его же дивизиона в декабре 2018 года. Часть долга была погашена, но позднее в отношении должника ввели одну из процедур несостоятельности. В ответ на претензию госкорпорации представитель временного управляющего института сообщил, что «корпорация вправе истребовать погашение задолженности в порядке, предусмотренном федеральным законом от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Напомним, претензия к ответчику рассматривалась с июня 2021 года.