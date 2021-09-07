Владивосток, 7 сентября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Курильские острова, где будет введён особый налоговый режим, должны стать лучшей преференциальной зоной России, об этом, подводя итоги VI Восточного экономического форума, 6 сентября заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Нужно завершить работу по созданию преференциальной зоны на Курильских островах. Причем лучшей преференциальной зоны в России», — сказал Трутнев.

Также по итогам форума будет снижен порог для инвесторов Свободного порта Владивосток. По поручению президента на Дальнем Востоке запустят реновацию городов.

«Владимир Владимирович Путин подтвердил свое отношение к развитию Дальнего Востока как к национальному приоритету», — подчеркнул полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония сделала представление России в связи с тем, что на Курилах будет введён особый налоговый режим. Правительство Страны восходящего солнца уверено, что это противоречит позиции Токио по островным территориям. Об этом на пресс-конференции 6 сентября заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, пишет ТАСС.