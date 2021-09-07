Кабул, 7 сентября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновила выполнение внутренних авиарейсов в Афганистане, сообщает Синьхуа.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

По его данным, самолет авиакомпании совершил рейс из аэропорта Кабула 6 сентября. Это свидетельствует о возобновлении работы воздушной гавани и внутренних авиаперевозок в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пакистан предложил Афганистану помощь в восстановлении работы международного аэропорта в Кабуле. Отмечалось, что пакистанские представители помогут новым афганским властям наладить работу воздушной гавани.