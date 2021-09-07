Цзинань, Китай, 7 сентября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Знаменитое живописное место в столице провинции Шаньдун городе Цзинани на востоке Китая Источники Баотоу, непрерывно извергается в течение 18 лет, что является самым продолжительным периодом с 1970-х годов, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Алексей Иванов ИА REGNUM Геотермальные источники

Уровень грунтовых вод Источника Баоту достиг 28,99 метра по данным 6 сентября, что является самым высоким уровнем с 2017 года, по данным муниципального бюро по водным вопросам. На уровень грунтовых вод в Источниках Цзинаня в основном влияют осадки, сообщило бюро, добавив, что он непрерывно повышается с июля из-за осадков в сезон наводнений.

Сезонные перерывы в Источниках Баотоу стали наблюдаться в 1971 году и однажды они высохли на 926 дней. Родник бил в течение 18 лет с 6 сентября 2003 года, когда он снова начал извергаться после 548-дневного перерыва.

Названный китайским «Городом источников», Цзинань может похвастаться более чем 640 источниками, из которых 72 знаменитых источника разбросаны по городу. Источник Баотоу считается самым прекрасным из всех.