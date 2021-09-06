Москва, 7 сентября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен сначала определиться, какие темы он намерен обсуждать при встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в интервью газете «Взгляд».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

"Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», — заявил он.

Сенатор отметил, что Зеленский при этом заявляет о желании обсуждать вопросы, на которые бессмысленно тратить время. В частности, Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым и не подлежащим обсуждению, однако Киев продолжает настаивать на переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя не может быть темой обсуждения на переговорах между Путиным и Зеленским. По его словам, этот вопрос давно закрыт.