Пекин, 7 сентября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Абсолютное локальное загрязнение частицами PM2,5 воздуха Пекина сокращается, в то время как региональное распространение опасных частиц растет, говорится в специальном отчете, передаёт 6 сентября агентство Синьхуа.

Qz.com Загрязненный воздух в Пекине

Директор Пекинского муниципального центра экологического мониторинга Лю Баосянь опубликовал новые результаты анализа, касающиеся источников частиц PM2,5 в Пекине, на Пекинском Международном форуме по действиям в области чистого воздуха и климата в мегаполисах во время Китайской Международной ярмарки по торговле услугами.

PM2,5, которые относятся к воздушным частицам диаметром менее 2,5 микрометров, представляют серьезную опасность для здоровья. Из-за очень сложного выявления их происхождения, анализ источников играет важную роль в определении основных целей и приоритетов борьбы с загрязнением PM2,5.

В отчете говорится, что местные выбросы PM2,5 составляют 60% от общего объема, в основном они идут из мобильных источников, таких как дизельные и бензиновые транспортные средства, использование растворителей, ремонт автомобилей и общественное питание, а также пыль и промышленные источники.

На региональную передачу PM2,5 приходилось оставшиеся 40%, что почти на 10% выше, чем в анализе 2018 года, и эти показатели выросли до более чем 60% в сильно загрязненные дни.

По словам Лю, с оптимизацией энергопотребления и модернизацией промышленных структур, характеристики загрязнения Пекина становятся аналогичными характеристикам мегаполисов мира.