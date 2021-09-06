Москва, 7 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. В общей сложности 61 лесной пожар, совокупная площадь которых составила 15 017 га, ликвидировали сотрудники лесопожарных служб России. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Отмечается, что на территории страны по-прежнему тушат 101 лесной пожар на площади 187 223 га. Больше всего возгораний в лесах зафиксировано в Якутии, где огонь распространился на 150 841 га. Кроме того, крупные очаги лесных пожаров имеются в Иркутской (12 374 га) и Свердловской (7 491 га) областях, а также в Мари Эл (4 530 га).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября МЧС РФ объявила, что ситуация с природными пожарами в России продолжает стабилизироваться.