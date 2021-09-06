Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. На Камчатке появится новая круглогодичная база отдыха. Проект реализует резидент ТОР «Камчатка» компания «Камчатский медведь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Paratunka-sp.ru Природа курорта Паратунка

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Базу отдыха с термальными источниками планируют построить в посёлке Паратунка. Она будет состоять из 13 гостевых домиков, административных и технических помещений. Объём инвестиций в проект составит 56 млн рублей. Будет создано девять новых рабочих мест.

«Концепция строительства и эксплуатации базы отдыха «Камчатский медведь» подразумевает одновременное предоставление и туристических, и оздоровительно-рекреационных услуг для проживающих гостей», — пояснила заместитель министра правительства Камчатки Наталья Делемень.

Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ) были подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей.