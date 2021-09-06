Луганск, 7 сентября, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Последствия аварии, произошедшей на шахте в Свердловском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), ликвидируют сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Pixabay.com В шахте

Авария произошла 6 сентября на шахте «Красный партизан» ГУП (государственного унитарного предприятия) ЛНР «Республиканская топливная компания «Востокуголь». По предварительной информации, произошёл обрыв троса площадки, производившей спуск шахтёров к рабочим местам.

В настоящее время спасатели проводят деблокировку горняков. Число погибших и пострадавших в результате ЧП не называется. В ведомстве пояснили, что точная информация станет известна после ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что МЧС ЛНР подтвердило гибель людей в шахте «Красный партизан».