Париж, 7 сентября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Глобальный фонд коралловых рифов получит от французских властей €3 млн на защиту биоразнообразия в океанах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на конгрессе Международного союза охраны природы, 6 сентября сообщило на своем сайте внешнеполитическое ведомство страны.

U.S. Fish and Wildlife Service Коралловый риф

Глава МИД также отметил, что Париж надеется на то, что для сохранения коралловых рифов в ближайшие десять лет организация сможет мобилизовать до $625 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января на севере Сенегала нашли 750 мертвых пеликанов.