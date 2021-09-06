Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2021, 02:20 — ИА Регнум. На Сахалине 7 сентября нашлись мужчины, которые ушли в лес в районе горы Вайда и пропали. Спасатели вели их поиски со 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Лес

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Известно, что мужчины смогли самостоятельно выйти из леса. От медицинской помощи они отказались

В поисках заблудившихся в лесу были задействованы пять спасателей и одна единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве спасатели ведут поиски пропавшего человека в акватории реки Малый Енисей.