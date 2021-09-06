Москва, 7 сентября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Свой любимый фильм с участием французского актёра Жан-Поля Бельмондо назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала 6 сентября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Своим любимым фильмом с участием Бельмондо Захарова назвала драматический триллер с элементами боевика «Профессионал», в котором французский актёр сыграл роль секретного агента Жосслена Бомона.

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что впервые этот фильм посмотрела в детстве и он сразу запал ей в сердце. «Потому что Бельмондо и музыка Морриконе», — пояснила Захарова.

«Чем больше удивляла меня жизнь, тем сильнее я любила фильм, Его и музыку», — добавила официальный представитель МИД России.

Напомним, французский актёр театра и кино Бельмондо скончался 6 сентября на 88-м году жизни. За свою актёрскую карьеру Бельмондо сыграл более ста ролей в театре и кино. Известность ему принесла роль в кинокартине Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (À bout de souffle), а всемирная слава пришла к Бельмондо после ролей в фильмах «Кто есть кто?» и «Профессионал».