Москва, 7 сентября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Несколько пилотов «Аэрофлота» были отстранены от работы после их отказа привиться от COVID-19, сообщил 6 сентября представитель авиакомпании Михаил Демин.

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«Шесть пилотов действительно были в разное время отстранены от исполнения обязанностей и отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отказа от вакцинации», — цитируют «Ведомости» собеседника.

Глава Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов сообщил, в свою очередь, что лётчики пожаловались на десять таких случаев. Он допустил, что отстранить могли и больше человек.

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«Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению», — предупредили в профсоюзе и призвали генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова отменить приказы.

Ранее порядок отстранения непривитых работников разъяснили в Роспотребнадзоре.