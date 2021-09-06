Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Американский актёр и танцор Майкл Кеннет Уильямс был найден мёртвым в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом 7 сентября сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Траур

Актёр скончался на 55-м году жизни в своей квартире в районе Бруклин. Уточняется, что никаких следов взлома квартиры обнаружено не было. Тело Уильямса обнаружил его племянник, взволнованный тем, что актёр не отвечает на телефонные звонки. Официально причина смерти Уильямса не установлена. Полиция проводит расследование обстоятельств смерти.

Майкл Кеннет Уильямс стал широко известен после исполнения роли Омара Литтла в сериале «Прослушка». Также он сыграл роль могущественного гангстера Альберта Уайта в сериале «Подпольная империя». Всего у Уильямса насчитывается несколько десятков актёрских работ в кинофильмах и сериал, он является четырёхкратным номинантом на премию «Эмми» американской телевизионной академии.